Минздрав Азербайджана обратился к населению

В связи с резким похолоданием в Азербайджане ожидаемо распространение острых респираторных вирусных инфекций. С целью усиления профилактических и противоэпидемических мероприятий против гриппа и острых респираторных вирусных инфекций среди населения на территории страны продолжается кампания по вакцинации.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом говорится в информации, распространенной минздравом Азербайджана.

"В зимний сезон особенно важно пройти вакцинацию против гриппа лицам, которые относятся к группе высокого риска по заболеваниям органов дыхания (медицинским работникам, беременным женщинам, детям старше шести месяцев и взрослым с хроническими заболеваниями органов дыхания).

Министерство здравоохранения Азербайджанской Республики с целью охраны здоровья населения и предотвращения случаев острых респираторных вирусных инфекций призывает граждан страны, входящих в группу риска, пройти вакцинацию против сезонного гриппа.

Граждане, желающие пройти вакцинацию от гриппа, могут обращаться в медицинские учреждения, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь по месту жительства", - говорится в обращении ведомства.

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