В Азербайджане задержаны продавцы опасных для здоровья препаратов для похудения

Министерство внутренних дел и Агентство по безопасности пищевых продуктов Азербайджана провели мероприятия против лиц, продающих в социальных сетях препараты для похудения и другие биологически активные добавки, опасные для здоровья человека.

Как сообщили в четверг Day.Az в МВД, в правоохранительные органы поступали многочисленные сообщения об организации незаконной продажи и рекламы в социальных сетях биологически активных пищевых добавок низкого качества, не соответствующих установленным стандартам, ввезенных на территорию Азербайджана незаконным путем.

Было отмечено, что в ходе очередных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции в этом направлении с участием специалистов Агентства по безопасности пищевых продуктов, установлено, что Джалал Гамидов (1993 года рождения) и Эльшан Мамедов (1994 года рождения), занимаясь вышеуказанной незаконной деятельностью, продавали биологически активные пищевые продукты неизвестного происхождения.

"Образцы, взятые из этих продуктов, были представлены в лабораторию Института безопасности пищевых продуктов для определения их состава. В полученном экспертном заключении было подтверждено, что в составе пищевых добавок обнаружены посторонние вредные химические вещества, не соответствующие указанным на них показаниям, и что они представляют серьезную опасность для здоровья человека", - говорится в сообщении ведомства.

Расследования по данному факту продолжаются.

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