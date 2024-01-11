Теймур Мусаев принял регионального директора ЮНИСЕФ

В министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с региональным директором Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) по странам Европы и Центральной Азии Региной Де Доминицис.

Как сообщает в четверг Day.Az, во встрече также приняли участие резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева и исполняющий обязанности главы представительства ЮНИСЕФ в стране Джейхун Мирзоев.

Министр здравоохранения Теймур Мусаев подчеркнул на встрече наличие продуктивного сотрудничества между Азербайджаном и ЮНИСЕФ. "В нашей стране особое внимание уделяется формированию, укреплению и развитию человеческого капитала. В рамках двусторонних отношений между Азербайджаном и Детским фондом ООН реализуются проекты по различным направлениям в сфере здравоохранения, образования, охраны здоровья матери и ребенка", - сказал он.

Теймур Мусаев отметил, что министерством здравоохранения предпринимаются важные шаги по совершенствованию качества услуг в сфере охраны здоровья матери и ребенка, а также модернизации и цифровизации здравоохранения.

В завершение министр здравоохранения Азербайджана выразил уверенность в том, что дальнейшее сотрудничество будет еще более плодотворным.

В свою очередь Регина Де Доминицис, высоко оценив уровень взаимоотношений между Азербайджаном и ЮНИСЕФ, отметила, что деятельность Детского фонда ООН в стране началась в 1993 году. По ее словам, в ходе первых проектов, реализуемых ЮНИСЕФ в Азербайджане, основное внимание было направлено на вакцинацию, здравоохранение, образование и защиту детей.

Региональный директор Детского фонда ООН положительно оценила работу, проделанную в Азербайджане по охране здоровья матери и ребенка.

В ходе встречи также были рассмотрены приоритетные направления сотрудничества.

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