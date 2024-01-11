https://news.day.az/society/1628700.html В Тертере обнаружены оружие и боеприпасы
В Тертере обнаружены оружие и боеприпасы
Сотрудники Тертерского РУП продолжают мероприятия по поиску оружия и боеприпасов.
Как сообщили Day.Az в бардинской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе операций, проводимых сотрудниками полиции, на территории района были обнаружены и вывезены три ружья, три гранаты и патроны.
Мероприятия в этом направлении продолжаются.
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