В Тертере обнаружены оружие и боеприпасы

Сотрудники Тертерского РУП продолжают мероприятия по поиску оружия и боеприпасов.

Как сообщили Day.Az в бардинской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе операций, проводимых сотрудниками полиции, на территории района были обнаружены и вывезены три ружья, три гранаты и патроны.

Мероприятия в этом направлении продолжаются.

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