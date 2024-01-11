В Азербайджане строится еврейский религиозный центр

Синагога, являющаяся местом поклонения горских евреев, была построена Азербайджанским государством.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил журналистам председатель религиозной общины горских евреев Милих Евдаев.

"Также в настоящее время по распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева строится еврейский религиозно-культурный центр. Вот каков наш Азербайджан", - с гордостью отметил он.

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