https://news.day.az/society/1628701.html В Азербайджане строится еврейский религиозный центр
В Азербайджане строится еврейский религиозный центр
Синагога, являющаяся местом поклонения горских евреев, была построена Азербайджанским государством.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил журналистам председатель религиозной общины горских евреев Милих Евдаев.
"Также в настоящее время по распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева строится еврейский религиозно-культурный центр. Вот каков наш Азербайджан", - с гордостью отметил он.
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