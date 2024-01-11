В Баку обнаружена и изъята крупная партия наркотиков, ввезенная из Ирана

В столице Азербайджана обнаружена ввезенная из Ирана партия наркотических веществ.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД Азербайджана, в ходе рейда, проведенного сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками, в Сабунчинском районе Баку были задержаны за незаконный оборот наркотиков ранее судимый житель столицы Заур Гаджиев и его знакомый Бахруз Джабиев.

В ходе обыска у них было обнаружено и изъято 32 кг наркотиков. Задержанные сообщили, что наркотики, доставленные контрабандой из Ирана, они привезли в Баку из тайника в Джалилабадском районе с целью продажи отдельным лицам.

По факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанных решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.

Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!