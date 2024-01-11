В Баку резко похолодает

В Баку и на Абшеронском полуострове с утра 13 января и до вечера 14 января ожидаются переменные осадки, местами мокрый снег и снег. Скорость северо-западного ветра с утра 13 января и до 14 января составит 15-20 м/с, временами 23-25 м/с, утром и днем 13 января в отдельных местах полуострова порывы будут достигать 30 м/с.

Как сообщили Day.Az в Министерстве экологии и природных ресурсов, температура воздуха опустится на 5-8 градусов, ночью 14-15 января 0-3 градуса мороза, днем 0-3 градусов тепла.

С вечера 12 января до 15 января, в основном, в западных районах Азербайджана, осадки, мокрый снег и снег. В ряде регионов Азербайджана возможны обильные осадки.

12 января скорость западного ветра составит 15-20 м/с, 13-14 января местами усилится до 23-25 м/с.

Температура воздуха опустится на 5-8 градусов, и 14-14 января в низменных районах ночью ожидается 3-8 градусов мороза, днем 0-4 градусов тепла, в горах ночью 10-15 градусов мороза, днем 2-7 градусов мороза. 14-15 января ночью и утром в некоторых горных и предгорных районах дороги покроются льдом.

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