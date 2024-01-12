https://news.day.az/society/1628793.html Сотрудники МЧС сняли с пальца женщины застрявшее кольцо - ФОТО - ВИДЕО
Сотрудники МЧС сняли с пальца женщины застрявшее кольцо - ФОТО - ВИДЕО
На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступила информация о том, что в Хазарском районе столицы женщина находится в беспомощном состоянии из-за застрявшего на ее пальце кольца.
В связи с этим на место происшествия прибыли соответствующие силы Службы спасения особого риска МЧС, передает Day.Az.
В результате проведенных мероприятий было обеспечено удаление кольца с пальца женщины.
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