Сотрудники МЧС сняли с пальца женщины застрявшее кольцо

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступила информация о том, что в Хазарском районе столицы женщина находится в беспомощном состоянии из-за застрявшего на ее пальце кольца.

В связи с этим на место происшествия прибыли соответствующие силы Службы спасения особого риска МЧС, передает Day.Az.

В результате проведенных мероприятий было обеспечено удаление кольца с пальца женщины.

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