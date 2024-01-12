Погода изменится

Обнародован прогноз погоды на 13 января.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове в течение дня осадки, со второй половины местами мокрый снег, снег. Весь день будет дуть сильный северо-западный ветер.

Ожидается аномальный ход температуры, так в ночь на 13 января ночью и днем ожидается около 4° тепла, вечером около 0°.

Атмосферное давление повысится 752 мм рт. ст. до 765 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 75-85%.

В районах Азербайджана местами осадки, в ряде мест мокрый снег и снег, в отдельных местах снегопад. В некоторых районах туман, западный ветер местами усилится.

Температура воздуха составит ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 4-8° тепла, в горах ночью 2-7° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

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