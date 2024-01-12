https://news.day.az/society/1628974.html Стало известно о самочувствии журналиста Сабухи Мамедли
Стало известно о самочувствии журналиста Сабухи Мамедли
Известный журналист Сабухи Мамедли 12 января около 10:25 был помещен в отделение неотложной медицинской помощи Республиканской клинической больницы им. М.Миргасымова.
Как сообщили Day.Az в TƏBİB, у Сабухи Мамедли произошла внезапная остановка сердца, он был реанимирован усилиями врачей и помещен в отделение интенсивной терапии.
Состояние Сабухи Мамедли, у которого диагностирована острая дыхательная недостаточность, оценивается как критическое.
Отметим, что Сабухи Мамедли получает гемодиализ в рамках "Программы мероприятий по хронической почечной недостаточности".
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