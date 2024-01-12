Еще 147 семей будут переселены в город Физули

Государственный комитет Азербайджана по делам беженцев и вынужденных переселенцев провел 12 января жеребьевку среди семей, которые на следующем этапе будут переселены в город Физули.

Как сообщили Day.Az в госкомитете, в мероприятии приняли участие представители специального представительства Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Исполнительной власти Физулинского района и Общественного совета при Государственном комитете.

В жеребьевке приняли участие 147 семей. В соответствии с составом семей 57 из них были предоставлены двухкомнатные квартиры, 75 семьям - трехкомнатные и 15 семьям - четырехкомнатные квартиры. До сих пор эти семьи проживали во временных поселениях в разных регионах республики.

Цель жеребьевки - обеспечить объективность и прозрачность при размещении вынужденных переселенцев. Точный адрес переданных им домов определяют представители семей вынужденных переселенцев путем жеребьевки.

Бывшие вынужденные переселенцы, которые вскоре вернутся в город Физули на постоянное место жительства, отметили, что испытывают огромную радость и выразили глубокую признательность Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за условия, созданные на освобожденных территориях, а также за проявленное к ним внимание и заботу.

Семьи, принявшие участие в жеребьевке, в ближайшее время будут отправлены в город Физули.

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