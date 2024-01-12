Кадры с места строительства автодороги Агдам-Аскеран

На территории Карабахского экономического района начато строительство автомобильной дороги Агдам-Аскеран, считающейся одним из проектов, который сыграет важную роль в социально-экономическом развитии освобожденных от оккупации районов и сел.

Как сообщает Day.Az, Азербайджанское телевидение (AzTV) подготовило об этом репортаж.

В репортаже говорится, что на территории уже начаты земляные и грунтовые работы.

Отмечается, что строительство внутригородских автомобильных дорог в Агдаме продолжается быстрыми темпами. На соответствующих участках дорог прокладываются линии газо- и водоснабжения, канализации, связи.

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