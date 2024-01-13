Как долго продлится ветреная и дождливая погода?

По данным Национальной гидрометеорологической службы на 09:00 13 января, начиная с 12 вечера, в западных районах погода изменилась, местами прошли дожди, в горных и предгорных районах выпал снег, в Баку и на Абшеронском полуострове с утра идут дожди, в отдельных местах усилился северо-западный ветер.

Как сообщает Day.Az, максимальная скорость ветра в Баку и на Абшеронском полуострове достигла 25-28 м/с, в Мингячевире - до 25 м/с, Нафталане - до 22 м/с, Геранбое - до 19 м/с, Лерике, Тертере - до 18 м/с. По данным станции Нефтяные камни, высота волн достигла 2.5 метров.

Высота снежного покрова в Гахе (Сарыбаш) составила 12 см, в Грызе 10 см, в Гейгеле, Шеки (Кишчай) 7 см, в Гядабее 6 см, в Алтыагадже 3 см, в Губе 2 см, в Гусаре 1 см.

На территории страны ветреная погода сохранится до 14 января, а дождливая - до 15 января.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!