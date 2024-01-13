В Азербайджане задержали банду похитителей скота

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела полиции Гаджигабульского района, в конце прошлого года были задержаны три человека, которые похитили 6 голов мелкого и 1 голову крупного рогатого скота из двух частных хозяйств, расположенных на территории поселка Падар и села Атбулаг, причинив потерпевшим материальный ущерб на общую сумму более 4000 манатов.

Как сообщили Day.Az в МВД, в результате расследования была установлена, что это жители Агдамского района Аваз Гурбанов, житель Бардинского района Фариз Ибрагимов и житель Товузского района Акиф Гулиев.

В результате оперативных мероприятий, проведенных вокруг этих лиц, были раскрыты и другие их преступные деяния. Так, в ноябре прошлого года указанные лица совершили аналогичное преступное деяние на территории Уджарского и Кюрдамирского районов, похитив 6 голов мелкого и 3 крупного рогатого скота с 3 личных хозяйств и причинив материальный ущерб потерпевшим.

Аваз Гурбанов, Фариз Ибрагимов и Акиф Гулиев, похитившие в общей сложности 16 животных с территории трех районов, вывезли животных в город Баку на принадлежащем последнему автотранспорте. Продав животных, вырученные деньги делили между собой.

По данному факту в следственном отделе Гаджигабульского РОП возбуждено уголовное дело, в отношении задержанных решением районного суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

А.Гурбанов, Ф.Ибрагимов и А. Гулиев имеют судимости за различные преступные деяния.

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