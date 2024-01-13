Снижена скорость пассажирских и грузовых поездов

АЖД снизили скорость пассажирских поездов, курсирующих по маршрутам Абшеронская кольцевая дорога, Баку-Агстафа-Баку и Баку-Габала-Баку, чтобы обеспечить безопасность движения в связи с нестабильными погодными условиями, наблюдающимися в Баку и регионах.

Как передает Day.Az, в связи с этим в расписании поездов будут наблюдаться частичные изменения.

Отметим, в связи с нестабильными погодными условиями также регулируется ограничение скорости грузовых поездов.

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