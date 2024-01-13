Что будет сделано в рамках Генплана Баку на предстоящем этапе?

В рамках Генерального плана Баку есть определенные цели до 2027 года. Они также закладывают основу для выполнения работ, намеченных на следующем этапе.

Об этом, в частности, в эксклюзивном интервью Trend сказал заместитель председателя Государственного комитета Азербайджана по градостроительству и архитектуре Ильгар Исбатов, передает Day.Az.

Он отметил, что на начальном этапе один из основных вопросов связан с транспортной инфраструктурой.

"Создание транспортных линий по нескольким важным направлениям является приоритетом. Работа в связи с этим уже начата. Есть программа по обновлению железнодорожной сети, в соответствии с ней ведется работа. В том числе последовательно проводятся работы, связанные с коммуникационными линиями. Это процессы, которые необходимо осуществить в первую очередь, чтобы можно было приступить к следующему этапу. Реализуются крупные проекты по возобновляемым источникам энергии. Все это служит основой для развития территорий", - сказал заместитель председателя.

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