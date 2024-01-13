В некоторых частях Баку будут созданы "гибридные зеленые коридоры", они будут многофункциональными. Это не только озеленение, но и пешеходное движение, велосипедные дорожки.

Об этом, в частности, в эксклюзивном интервью Trend сказал заместитель председателя Государственного комитета Азербайджана по градостроительству и архитектуре Ильгар Исбатов, передает Day.Az.

"Так, Генеральным планом в качестве одного из "гибридных зеленых коридоров" предусмотрено создание "коридора", начинающегося от Приморского национального парка - от "Порт Баку" и простирающегося до территории Университета АDА. Он охватит большое количество функций, предусматривающих организацию отдыха и развлечений жителей столицы. Также здесь планируется провести трамвайную линию. Предусматривается создание "гибридных зеленых коридоров" и по другим направлениям, в частности, вдоль автомагистралей", - сказал зампредседателя.

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