Внесена ясность в вопрос строительства метро в Хырдалане

Сообщения о строительстве метро в Хырдалане не отражают действительность.

Об этом, в частности, в интервью Trend сказал заместитель председателя Государственного комитета Азербайджана по градостроительству и архитектуре Ильгар Исбатов, передает Day.Az.

По его словам, при разработке Генерального плана транспортный вопрос является приоритетным, планировочная структура города базируется именно на улично-дорожной сети.

"Мы уделили наибольшее внимание этой сфере. Первым направлением в подходах стали вопросы реконструкции автомобильных дорог. Одной из основных поставленных задач стало усовершенствование улично-дорожной сети для устранения пробок на въездах в Баку и внутри города. Подход заключался в том, что улично-дорожная сеть Баку является сформировавшейся системой и не может быть изменена коренным образом. Здесь можно снизить нагрузку на загруженные дороги, только проложив альтернативные линии", - сказал он.

Ильгар Исбатов отметил, что были разработаны системные меры по планированию альтернативных дорог, параллельных дорогам, на которых наблюдается интенсивность движения.

"При активном участии соответствующих структур в этом процессе были разработаны и представлены в правительство предложения. Второй вопрос касается линий метро. В настоящее время существует 27 станций метро, и к 2040 году планируется увеличить количество станций до 46. Это поможет решить значительную часть транспортных проблем города. В то же время вопрос строительства метро в Хырдалане, неверно истолкованный в ряде местных СМИ, не отражает действительность. Еще одно активное направление связано с железнодорожной сетью, ведутся работы по реконструкции. Также в Генеральном плане нашел отражение вопрос восстановления и реконструкции железнодорожных линий в направлении Зиря и Маштага", - сказал заместитель председателя.

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