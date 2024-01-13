Помимо региональных центров, предполагается создание подцентров, которые будут выполнять промежуточную функцию.

Об этом, в частности, в эксклюзивном интервью Trend сказал заместитель председателя Государственного комитета Азербайджана по градостроительству и архитектуре Ильгар Исбатов, передает Day.Az.

По его словам, рассматривается создание подцентров на въездах в направлении центра Баку - в Сабунчи, Бинагади, Локбатане, Хырдалане, Зых-Говсане.

"У каждого из них так же будут свои функции. Эти функции подразумевают широкий охват, так что значительная часть функций, имеющихся у центра Баку, будет и у этих подцентров. Предполагается, что там будут созданы все условия для удовлетворения социальных потребностей населения, а также потребностей в сервисе и досуге, и в том, что касается вопросов, связанных с занятостью. Эти подходы позволят обеспечить устойчивое и сбалансированное развитие", - сказал заместитель председателя.