Госкомитет о регулировании плотности застройки в Баку

Существуют конкретные решения, планы по регулированию плотности застройки. Генеральным планом предусмотрено, на каких территориях Баку могут быть построены здания и в каком объеме.

Об этом, в частности, в интервью Trend сказал заместитель председателя Государственного комитета Азербайджана по градостроительству и архитектуре Ильгар Исбатов, передает Day.Az.

Он отметил, что территории подразделены на четыре категории по плотности застройки: высокой, средней, малой и рассредоточенной.

"Территории с высокой плотностью застройки - это территории, где есть здания в 9 этажей и выше, со средней плотностью застройки - 5-8 этажей, с малой плотностью застройки - 3-4 этажа, с рассредоточенной - это территории, где преобладают частные жилые дома. Данный вопрос отражен в Генеральном плане и регулируется. В будущем, если потребуются какие-либо строительные работы в рамках предпринимательской деятельности или со стороны государственных органов, этот фактор будет учитываться. Зоны плотности имеют конкретные пределы, где не будет возможности строить больше положенного", - сказал зампредседателя.