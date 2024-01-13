МЧС о сообщениях о пожаре в Республиканской клинической больнице в Баку

В Республиканской клинической больнице в Баку не было пожара, там проводятся учения.

Как сообщает в субботу Day.Az, в социальных сетях и ряде местных СМИ распространились информация и кадры о якобы пожаре в Республиканской клинической больнице.

Согласно полученной Day.Az в МЧС информации, в больнице не было пожара, а на распространившихся кадрах запечатлены моменты учений.

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