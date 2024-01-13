https://news.day.az/society/1629182.html МЧС о сообщениях о пожаре в Республиканской клинической больнице в Баку
МЧС о сообщениях о пожаре в Республиканской клинической больнице в Баку
В Республиканской клинической больнице в Баку не было пожара, там проводятся учения.
Как сообщает в субботу Day.Az, в социальных сетях и ряде местных СМИ распространились информация и кадры о якобы пожаре в Республиканской клинической больнице.
Согласно полученной Day.Az в МЧС информации, в больнице не было пожара, а на распространившихся кадрах запечатлены моменты учений.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре