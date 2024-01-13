В Баку задержан вооруженный мужчина

В Баку задержан вооруженный человек.

Как сообщили Day.Az в МВД, в результате очередного мероприятия, проведенного сотрудниками 25-го отдела полиции Низаминского районного управления полиции на основе поступившей оперативной информации, был задержан ранее судимый житель Масаллинского района Зия Агаев 1979 года рождения. У него были изъяты 1 пистолет марки "Макаров", 7 патронов и 1 магазин.

З.Агаев сообщил, что некоторое время назад приобрел огнестрельное оружие, но не сдал его в полицию.

Расследование по данному факту продолжается в 25-м отделении полиции.

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