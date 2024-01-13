https://news.day.az/society/1629201.html В Губадлинском районе найдены оружие и боеприпасы
В Губадлинском районе найдены оружие и боеприпасы
В Губадлинском районе найдены оружие и боеприпасы
Как сообщили Day.Az в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, сотрудниками Губадлинского РОП принимаются меры по сбору и сдаче оружия. В селе Махмудлу обнаружены и изъяты 1 автомат, 1 пулемет, патроны разных калибров и другие боеприпасы.
Факт расследуется.
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