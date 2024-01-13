https://news.day.az/society/1629221.html В Азербайджане на дорогах будет гололед
В Азербайджане на дорогах будет гололед
14-15 января в Баку и некоторых местах Абшеронского полуострова на дорогах ночью и утром возможен гололед.
Об этом Trend сообщили в Национальной гидрометеорологической службе министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.
Отмечено, что 14-16 января ночью и утром также возможен гололед на автомобильных дорогах в районах Азербайджана, особенно в горных и предгорных районах.
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