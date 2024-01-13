Движение на дороге Шамахы-Исмаиллы частично восстановлено

Частично восстановлено движение на автомобильной дороге Шамахы-Исмаиллы, закрытой в связи с сильным снегопадом.

Как сообщает Day.Az, в этот район привлечены сотрудники МВД Азербайджана, а также большое количество личного состава и техники соответствующих учреждений.

Отметим, что дорога Шамахы-Исмаиллы была закрыта из-за сильного снегопада. Из-за обледенения дорог в этом районе произошло несколько цепных аварий.