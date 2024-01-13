https://news.day.az/society/1629245.html Движение на дороге Шамахы-Исмаиллы частично восстановлено - ВИДЕО
Движение на дороге Шамахы-Исмаиллы частично восстановлено - ВИДЕО
Частично восстановлено движение на автомобильной дороге Шамахы-Исмаиллы, закрытой в связи с сильным снегопадом.
Как сообщает Day.Az, в этот район привлечены сотрудники МВД Азербайджана, а также большое количество личного состава и техники соответствующих учреждений.
Отметим, что дорога Шамахы-Исмаиллы была закрыта из-за сильного снегопада. Из-за обледенения дорог в этом районе произошло несколько цепных аварий.
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