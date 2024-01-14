https://news.day.az/society/1629263.html В Баку ограничена скорость движения
В Баку ограничена скорость движения
В связи с наблюдаемой в настоящее время в Баку снежной погодой на некоторых полосах движения на автодороге Зыхский круг - аэропорт скорость снижена на 40 км/ч.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом.
На информационных табло также появились предупредительные знаки "сильный ветер" и "гололед".
Водителей просят соблюдать установленные скоростные ограничения.
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