В Баку ограничена скорость движения

В связи с наблюдаемой в настоящее время в Баку снежной погодой на некоторых полосах движения на автодороге Зыхский круг - аэропорт скорость снижена на 40 км/ч.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом.

На информационных табло также появились предупредительные знаки "сильный ветер" и "гололед".

Водителей просят соблюдать установленные скоростные ограничения.

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