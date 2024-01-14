Дорожная полиция обратилась к пешеходам
Главное управление государственной дорожной полиции Азербайджана обратилось к пешеходам в связи со снежной погодой, передает Day.Az.
В обращении говорится:
"Уважаемые пешеходы!
- будьте осторожны при передвижении по скользким мраморным тротуарам;
- переходите дорогу, убедившись, что на дороге нет машин;
- не носите обувь на высоком каблуке в снежную погоду. Убедитесь, что обувь не скользкая и удобная;
- не кладите руку в карман, когда находитесь на улице, чтобы регулировать баланс тела рукой и не упасть;
- передвигайтесь маленькими и медленными шагами;
- пользуйтесь перилами поднимаясь и спускаясь по лестнице;
- помните, что под мягким снегом может быть твердый лед".
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