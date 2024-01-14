Какой будет погода в Баку завтра?

Обнародован прогноз погоды на 15 января.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков.

Но ночью и утром местами возможны кратковременные осадки. Умеренный южный ветер. Температура воздуха составит ночью 0-4° мороза, днем ​​2-5° тепла.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Но ночью в некоторых районах вероятны осадки, снег. Временами туман. Умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 2-7° мороза, днем ​​1-6° тепла, в горах ночью 13-18° мороза, днем ​​3-8° мороза.

Ночью и утром возможен гололед на дорогах.