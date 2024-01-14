В Азербайджане ожидается гололед на дорогах.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, 14-15 января местами в Баку и на Абшеронском полуострове ночью и утром возможен гололед на дорогах.

В регионах Азербайджана, особенно в горных и предгорных районах, в ночные и утренние часы 14-16 января автодороги могут покрыться льдом.

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