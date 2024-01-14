https://news.day.az/society/1629348.html В Азербайджане ожидается гололед на дорогах
В Азербайджане ожидается гололед на дорогах
В Азербайджане ожидается гололед на дорогах.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, 14-15 января местами в Баку и на Абшеронском полуострове ночью и утром возможен гололед на дорогах.
В регионах Азербайджана, особенно в горных и предгорных районах, в ночные и утренние часы 14-16 января автодороги могут покрыться льдом.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре