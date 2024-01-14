https://news.day.az/society/1629368.html В Баку дороги открыты - ФОТО
В Баку дороги открыты - ФОТО
В настоящее время ситуация на дорогах Баку нормальная, заторов нет.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило МВД.
Агентство наземного транспорта Азербайджана также сообщило, что улицы и проспекты города полностью открыты.
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