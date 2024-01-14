В Баку дороги открыты

В настоящее время ситуация на дорогах Баку нормальная, заторов нет.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило МВД.

Агентство наземного транспорта Азербайджана также сообщило, что улицы и проспекты города полностью открыты.

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