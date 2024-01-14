https://news.day.az/society/1629372.html Автобусные рейсы Баку-Нахчыван отложены - Причина
Автобусные рейсы Баку-Нахчыван отложены - Причина
Автобусные рейсы Баку-Нахчыван отложены из-за погодных условий.
Об этом сообщили Day.Az в Азербайджанском агентстве наземного транспорта.
Сообщается, что автобусные рейсы Баку-Нахчыван на 14 и 15 января были отложены из-за погодных условий и состояния дорог в Иране.
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