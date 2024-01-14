Автобусные рейсы Баку-Нахчыван отложены из-за погодных условий.

Об этом сообщили Day.Az в Азербайджанском агентстве наземного транспорта.

Сообщается, что автобусные рейсы Баку-Нахчыван на 14 и 15 января были отложены из-за погодных условий и состояния дорог в Иране.

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