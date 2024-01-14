На этих территориях Азербайджана выпало больше всего снега

По состоянию на 14 января 15:00, в Азербайджане продолжаются осадки, в некоторых районах идет снег.

Об этом сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии.

Сообщается, что больше всего снега выпало в южном регионе страны. В настоящее время высота снежного покрова в Лянкяране составляет 52 см, в Билясуваре - 45 см, в Лерике - 40 см, в Ярдымлы - 35 см, в Гёйтепе - 33 см, в Астаре - 32 см.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составляет около 1 градуса тепла, в Нахчыванском АР - до 3 градусов мороза, в Аранских районах - до 2 градусов мороза, в горных районах - до 7 градусов мороза, в высокогорных районах. - до 10 градусов мороза.

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