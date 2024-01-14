https://news.day.az/society/1629405.html Из-за снежной погоды перенесены автобусные рейсы в Габалу и Исмаиллы - Агентство
Из-за снежной погоды перенесены автобусные рейсы в Габалу и Исмаиллы - Агентство
Несмотря на выпавший снег, Бакинский международный автовокзал обеспечивает бесперебойное обслуживание граждан.
Об этом сообщили Day.Az в Азербайджанском агентстве наземного транспорта.
Сообщается, что за первое полугодие 14 января было совершено более 90 рейсов, из столицы в регионы отправлено 2100 пассажиров.
Из-за ситуации на дорогах отложены только рейсы в Габалу и Исмаиллы.
В течение дня принимаются соответствующие меры для выполнения других регулярных рейсов в соответствие с графиком.
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