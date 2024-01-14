Из-за снежной погоды перенесены автобусные рейсы в Габалу и Исмаиллы

Несмотря на выпавший снег, Бакинский международный автовокзал обеспечивает бесперебойное обслуживание граждан.

Об этом сообщили Day.Az в Азербайджанском агентстве наземного транспорта.

Сообщается, что за первое полугодие 14 января было совершено более 90 рейсов, из столицы в регионы отправлено 2100 пассажиров.

Из-за ситуации на дорогах отложены только рейсы в Габалу и Исмаиллы.

В течение дня принимаются соответствующие меры для выполнения других регулярных рейсов в соответствие с графиком.

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