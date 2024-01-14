Замминистра по чрезвычайным ситуациям Нахчывана освобожден от должности

Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Нахчыванской Автономной Республики Рамин Мамедов освобожден от должности.

Как передает Day.Az, соответствующее распоряжение подписал заместитель председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Анар Ибрагимов.

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