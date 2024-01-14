https://news.day.az/society/1629415.html Замминистра по чрезвычайным ситуациям Нахчывана освобожден от должности
Замминистра по чрезвычайным ситуациям Нахчывана освобожден от должности
Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Нахчыванской Автономной Республики Рамин Мамедов освобожден от должности.
Как передает Day.Az, соответствующее распоряжение подписал заместитель председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Анар Ибрагимов.
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