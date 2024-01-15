Снежная радость юных жителей Агалы

Снежная панорама в селе Агалы Зангиланского района завораживает. Неподдельную радость испытали от выпавшего снега юные жители села.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, снег, начавшийся в Зангиланском районе, за короткое время усилился.

Снегопад, продолжавшийся всю ночь, полностью окутал деревню в белое покрывало.

В настоящее время снегопад в селе продолжается. Замечательное природное явление вызвало радость и у детей. Маленькие жители Агалы теперь играют в снежки и рады зиме. Наш региональный сотрудник запечатлел на фото эти радостные моменты детей.

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