В Билясуваре задержан наркокурьер - ФОТО
У лица, привлеченного к наркокурьерству проживающим за границей наркоторговцем, обнаружено 7 килограммов наркотических средств и психотропных веществ.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Лянкяранской региональной группы МВД, в ходе оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела полиции Билясуварского района на территории села Нариманкенд, задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотических и психотропных веществ житель Сиязаньского района Садреддин Мусаев. Из принадлежащей ему спортивной сумки было обнаружено и изъято 5 килограммов опиума, 1 килограмм метамфетамина и более 1 килограмма героина. В ходе расследования установлено, что С.Мусаев приобрел обнаруженные наркотические средства через наркоторговца, проживающего за границей, и для организации их реализации должен был доставить их в места на территории города Баку.
В отношении указанного лица решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
По данному факту проводится расследование в Билясуварском РОП.
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