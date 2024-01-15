В Билясуваре задержан наркокурьер

У лица, привлеченного к наркокурьерству проживающим за границей наркоторговцем, обнаружено 7 килограммов наркотических средств и психотропных веществ.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Лянкяранской региональной группы МВД, в ходе оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела полиции Билясуварского района на территории села Нариманкенд, задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотических и психотропных веществ житель Сиязаньского района Садреддин Мусаев. Из принадлежащей ему спортивной сумки было обнаружено и изъято 5 килограммов опиума, 1 килограмм метамфетамина и более 1 килограмма героина. В ходе расследования установлено, что С.Мусаев приобрел обнаруженные наркотические средства через наркоторговца, проживающего за границей, и для организации их реализации должен был доставить их в места на территории города Баку.

В отношении указанного лица решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По данному факту проводится расследование в Билясуварском РОП.

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