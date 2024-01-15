В Баку на дороге Зыхский круг - аэропорт вновь изменен скоростной режим

В связи с ветреной и снежной погодой ограничение скорости на некоторых полосах дороги Зыхский круг - аэропорт и проспекте Гейдара Алиева, сниженное на 20 и 40 км/ч, восстановлено до прежнего предела.

Об этом в понедельник Day.Az сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом министерства внутренних дел Азербайджана.

Отметим, что 13 января из-за ветреной и снежной погоды ограничение скорости на этих дорогах было снижено до 40 км/ч.

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