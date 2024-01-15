https://news.day.az/society/1629559.html Генпрокуратура выступила с заявлением по факту взрыва в цехе
Генпрокуратура выступила с заявлением по факту взрыва в цехе
Заместитель генерального прокурора Эльмар Джамалов и сотрудники управления криминалистики и информационных технологий Генеральной прокуратуры Азербайджана находятся на месте взрыва, произошедшего сегодня в цехе на ул. А.Кунанбаева в Бинагадинском районе Баку.
Об этом Day.Az сообщили в Генеральной прокуратуре.
Необходимые следственно-оперативные мероприятия проводятся совместно с соответствующими государственными органами.
Общественности будет предоставлена дополнительная информация.
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