Новые кадры с места взрыва в Баку

Как сообщалось ранее, в связи с пожаром в мебельном цехе, расположенном на улице Абая Кунанбаева Бинагадинского района города Баку, на место происшествия были привлечены сотрудники полиции.

Как сообщили в понедельник Day.Az в пресс-службе МВД Азербайджана, принимаются меры безопасности, территория взята под охрану.

Представляем вниманию читателей новые кадры с места происшествия:

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