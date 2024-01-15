https://news.day.az/society/1629565.html Новые кадры с места взрыва в Баку - ФОТО - ВИДЕО
Новые кадры с места взрыва в Баку - ФОТО - ВИДЕО
Как сообщалось ранее, в связи с пожаром в мебельном цехе, расположенном на улице Абая Кунанбаева Бинагадинского района города Баку, на место происшествия были привлечены сотрудники полиции.
Как сообщили в понедельник Day.Az в пресс-службе МВД Азербайджана, принимаются меры безопасности, территория взята под охрану.
Представляем вниманию читателей новые кадры с места происшествия:
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