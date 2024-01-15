Пожар в мебельном цехе, где произошел взрыв, локализован

Как сообщалось ранее, в мебельном цехе, расположенном на улице Абая Кунанбаева Бинагадинского района города Баку, прогремел взрыв. В результате взрыва и пожара пострадали 24 человека 23 из них госпитализированы.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, на место происшествия незамедлительно были привлечены силы Государственной противопожарной службы МЧС Азербайджана, Службы спасения особого риска и Бакинского регионального центра.

В настоящее время заместитель Генпрокурора Азербайджана Эльмар Джамалов и сотрудники Управления криминалистики и информационных технологий Генеральной прокуратуры, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям, генерал-лейтенант Этибар Мирзаев прибыли на место взрыва и пожара в цехе в Бинагадинском районе Баку.

Как сообщили Trend в пресс-службе МЧС Азербайджана, благодаря необходимым и неотложным мерам, принятым силами МЧС, пожар в цехе, расположенном на улице АКунанбаева в Бинагадинском районе города Баку, локализован. В настоящее время продолжаются мероприятия по полному тушению пожара и ликвидации последствий происшествия. Дополнительная информация будет предоставлена.

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