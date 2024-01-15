Возбуждено уголовное дело по факту взрыва в цехе в Баку

Возбуждено уголовное дело по факту взрыва в мебельном цехе в Баку.

Об этом говорится в совместном сообщении Генпрокуратуры и МЧС Азербайджана, сообщает в понедельник Day.Az.

Согласно информации, на основании поступившей информации о взрыве в мебельном цехе на улице А.Кунанбаева в Бинагадинском районе столицы на место происшествия незамедлительно были привлечены сотрудники прокуратуры и силы МЧС. Благодаря принятым мерам огонь был локализован.

Продолжаются оперативные и неотложные мероприятия по полному тушению пожара с привлечением специальных технических средств и живой силы. В ходе этих мероприятий под обломками были обнаружены тела трех человек.

В результате происшествия 24 человека получили травмы различной степени тяжести. 6 пострадавших отправлены домой после оказания им первичной медико-санитарной помощи, лечение остальных продолжается в больнице. Пострадавшим оказаны необходимые медицинские услуги, их состояние здоровья стабильное.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статьям - 225.3 (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и 314.3 (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц) УК. Соответствующим постановлением Генерального прокурора создана совместная следственная группа из следователей прокуратуры и МЧС, проведение расследования возложено на Управление криминалистики и информационных технологий Генеральной прокуратуры. Назначены соответствующие экспертизы для установления причины взрыва, объема причиненного ущерба, а также других обстоятельств, имеющих значение для дела.

В настоящее время проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия. Будет обеспечено регулярное информирование общественности о ходе уголовного дела.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!