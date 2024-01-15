Дорожная полиция обратилась к водителям

Главное управление Государственной дорожной полиции МВД Азербайджана распространило информацию в связи с трудностями на дорогах, вызванными снежной погодой.

Как сообщили в понедельник Day.Az в управлении, хотя погодные условия на территории страны стабилизировались, проблемы, вызванные снегопадом с прошлого дня, все еще остаются на дорогах.

"Особенно утром и вечером туман, морось, а также обледенение дорожного покрытия на мостах, в горных и предгорных районах, на открытых обдуваемых ветром участках не только затрудняют движение транспортных средств, но и многократно увеличивают вероятность заносов.

В настоящее время сотрудниками Государственной дорожной полиции совместно с соответствующими органами принимаются меры по устранению последствий, вызванных снегом, на автомобильных дорогах республиканского значения и других населенных пунктах, обеспечению нормального движения транспортных средств, ведутся профилактические беседы с участниками движения, им предоставляется информация о состоянии дороги, оказывается помощь водителям, застрявшим на дороге в результате заносов.

Главное управление Государственной дорожной полиции еще раз обращается к водителям с просьбой правильно оценить текущие погодные условия, принять меры предосторожности с учетом возможности обледенения дорог, не садиться за руль неопытным водителям", - сообщили в ведомстве.

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