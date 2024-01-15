Увеличилось ли в Азербайджане количество обращений в социальные убежища из-за непогоды?

Не зафиксировано роста в связи с погодными условиями числа обращений в Агентство социальных услуг при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Об этом в ответ на запрос Trend в понедельник сообщили в Агентстве социальных услуг, передает Day.Az.

Было отмечено, что при Агентстве социальных услуг функционируют убежище и учреждение социальной реабилитации. "Учреждение осуществляет социальную реабилитацию несовершеннолетних, находящихся в безнадзорном и социально опасном положении, а также лиц старше 18 лет без определенного места жительства, лиц с ограниченными возможностями зрения и др. Поступающим в учреждение оказываются социально-бытовые, социально-правовые услуги. В 2023 году агентство оказало социальные услуги 89 лицам из этой категории. Увеличения количества обращений в связи с погодными условиями не зафиксировано. В настоящее время в отделении социальной реабилитации лиц старше 18 лет, не имеющих определенного места жительства, находится 51 человек. Поступающие в учреждение обеспечиваются соответствующими услугами в течение шести месяцев (180 дней) и в этот период обеспечиваются питанием на основе суточных норм питания, местом для проживания и одеждой. Ситуация с каждым из тех, кто принят в убежище, контролируется, с ними проводится индивидуальная работа, эти лица реинтегрируются в общество", - сказали в агентстве.

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