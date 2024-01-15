Выросло число погибших при взрыве в цехе в Баку

Число погибших при взрыве в цехе в Баку составило 6 человек.

Как сообщили в понедельник Day.Az в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана, в результате поисково-спасательных работ, проводимых в связи со взрывом в мебельном цехе в Бинагадинском районе столицы, обнаружены и извлечены из-под обломков тела 6 человек.

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17:28

Число погибших при взрыве и пожаре в цехе в Бинагадинском районе города Баку достигло пяти человек.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель начальника Управления криминалистики и информационных технологий Генеральной прокуратуры, начальник отдела криминалистики Орхан Рзаев.

Отметим, что благодаря необходимым и неотложным мерам, принятым силами МЧС, пожар в цехе на улице А.Кунанбаева в Бинагадинском районе города Баку потушен. В настоящее время продолжаются мероприятия по полной ликвидации последствий пожара.