https://news.day.az/society/1629664.html Изменен маршрут двух бакинских автобусов
Изменен маршрут двух бакинских автобусов
В связи со взрывом, произошедшим сегодня в Бинагадинском районе Баку, временно изменена схема движения двух автобусных маршрутов.
Как передает Day.Az со ссылкой на Агентство наземного транспорта, речь идет о схеме движения автобусов №№ 3 и 88.
Сегодня в цехе, расположенном на ул. С.С Ахундова в Бинагадинском районе Баку, произошел взрыв, сопровождавшийся пожаром. В результате есть погибшие и пострадавшие.
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