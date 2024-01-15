Изменен маршрут двух бакинских автобусов

В связи со взрывом, произошедшим сегодня в Бинагадинском районе Баку, временно изменена схема движения двух автобусных маршрутов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Агентство наземного транспорта, речь идет о схеме движения автобусов №№ 3 и 88.

Сегодня в цехе, расположенном на ул. С.С Ахундова в Бинагадинском районе Баку, произошел взрыв, сопровождавшийся пожаром. В результате есть погибшие и пострадавшие.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!