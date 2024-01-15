https://news.day.az/society/1629678.html Park Cinema покажет фильм "Ana", посвященный матерям шехидов
Park Cinema покажет фильм "Ana", посвященный матерям шехидов
18 января в сети кинотеатров Park Cinema будет показан фильм "Ana" (Мать), посвященный матерям шехидов, сообщает Day.Az.
Фильм снят по одноименному произведению народного писателя Гюльгусейна Гусейноглу.
Руководитель проекта - Тогрул Абдуллаев, режиссер - Вюсал Мамедов. В фильме снялись заслуженные артистки Гюляр Набиева и Фирангиз Бабаева, актеры Ильгар Мусаев, Сайяд Мамедов.
Отметим, что средства, вырученные от показа фильма, будут переданы в Фонд YAŞAT.
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