Park Cinema покажет фильм "Ana", посвященный матерям шехидов

18 января в сети кинотеатров Park Cinema будет показан фильм "Ana" (Мать), посвященный матерям шехидов, сообщает Day.Az.

Фильм снят по одноименному произведению народного писателя Гюльгусейна Гусейноглу.

Руководитель проекта - Тогрул Абдуллаев, режиссер - Вюсал Мамедов. В фильме снялись заслуженные артистки Гюляр Набиева и Фирангиз Бабаева, актеры Ильгар Мусаев, Сайяд Мамедов.

Отметим, что средства, вырученные от показа фильма, будут переданы в Фонд YAŞAT.

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