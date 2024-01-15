https://news.day.az/society/1629699.html Новые кадры с места взрыва в цехе в Баку - ФОТО - ВИДЕО
Новые кадры с места взрыва в цехе в Баку - ФОТО - ВИДЕО
В связи со взрывом в цехе на улице А.Кунанбаева в Бинагадинском районе Баку силами МЧС продолжается поисково-спасательная операция.
Об этом Day.Az сообщает в понедельник со ссылкой на МЧС Азербайджана.
Поисково-спасательная операция проводится непрерывно с учетом того, что под завалами еще могут оставаться люди.
Отметим, что взрыв произошел в мебельном цехе на улице А.Кунанбаева в Бинагадинском районе Баку. В результате 6 человек погибли, 24 пострадали, трое были извлечены из-под завалов живыми.
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