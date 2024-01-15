Число погибших при взрыве в цехе в Баку увеличилось

Число погибших при взрыве и пожаре в цехе в Бинагадинском районе города Баку достигло семи человек, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В настоящее время поисково-спасательная операция продолжается.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!