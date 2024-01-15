https://news.day.az/society/1629713.html Число погибших при взрыве в цехе в Баку увеличилось
Число погибших при взрыве в цехе в Баку увеличилось
Число погибших при взрыве и пожаре в цехе в Бинагадинском районе города Баку достигло семи человек, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В настоящее время поисково-спасательная операция продолжается.
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