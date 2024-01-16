В Баку задержаны вооруженные лица

Сотрудники 15-го отделения Сабунчинского РУП провели мероприятие, во время которого за незаконное ношение огнестрельного оружия был задержан ранее судимый Рауф Юсифов, 1973 года рождения.

Как сообщили Day.Az в МВД, у него были найдены и изъяты 1 пистолет марки "Макаров", 16 патронов и 1 магазин.

Также в пос. Маштага был задержан ранее судимый Рамин Алхасов, 1979 года рождения.

При осмотре двора дома, где он проживает, был обнаружен 1 автомат Калашникова и 15 патронов.

Р.Юсифов и Р.Алхасов сказали, что оружие приобрели недавно, и вместо того, чтобы добровольно передать его полиции, оставили его себе.

Расследования продолжаются.

Также еще один житель Сабунчинского района сдал сотрудникам полиции хранимое у него охотничье ружье, не имеющее соответствующих документов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!