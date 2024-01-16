Стало известно о состоянии здоровья пострадавших при взрыве в мебельном цехе в Баку

В подведомственных Объединению по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) медицинских учреждениях продолжается лечение 16 человек, пострадавших в результате взрыва в цехе по улице А.Кунанбаева в Бинагадинском районе города Баку.

Об этом во вторник в ответ на запрос Day.Az сообщили в TƏBİB.

В настоящее время состояние троих из 12 человек, проходящих лечение в ожоговом центре при Наримановском Медицинском центре, остается тяжелым, состояние остальных оценивается как средней степени тяжести.

В соответствующих отделениях Клинического медицинского центра продолжается лечение четырех человек. Состояние одного из них оценивается как стабильно тяжелое , состояние остальных - средней степени тяжести.

Отметим, что вчера произошел взрыв в мебельном цехе, расположенном на улице А.Кунанбаева в Бинагадинском районе города Баку. В результате происшествия спасатели вытащили из-под завалов троих людей (они живы). В общей сложности 24 человека получили ранения, семь человек погибли, их тела переданы по назначению.

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